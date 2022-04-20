Украина поддержала предложение ООН о четырехдневном перемирии на время Пасхи

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20 апреля 2022, 19:15 Источник: РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины, Sergii Kharchenko/globallook.com

Министерство иностранных дел Украины выступило в среду с заявлением, в котором поддержало предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить пасхальное перемирие с 21 апреля. Заявление публикуется на сайте ведомства.

«Украина всегда была и остается преданной решению конфликта мирным и дипломатическим путем. Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам-кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину», - сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что пасхальное перемирие позволило бы безопасно эвакуировать людей из горячих точек конфликта.