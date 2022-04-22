Представитель ООН Шамдасани: у организации нет информации, подтверждающей «геноцид» на Украине

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не располагают информацией, которая подтверждала бы факты "геноцида", якобы совершенного в рамках спецоперации Российской Федерации на Украине.
Официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани подчеркнула в ходе брифинга ранее сегодня, что подобных данных организация не получала.
Ранее госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Париж не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям, происходящим на украинской территории.