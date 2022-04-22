Представитель ООН Шамдасани: у организации нет информации, подтверждающей «геноцид» на Украине

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22 апреля 2022, 15:07 Источник: РИА "Новости"

флаг ООН, pixabay.com

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не располагают информацией, которая подтверждала бы факты "геноцида", якобы совершенного в рамках спецоперации Российской Федерации на Украине.

Официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани подчеркнула в ходе брифинга ранее сегодня, что подобных данных организация не получала.

Ранее госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон заявил, что Париж не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям, происходящим на украинской территории.