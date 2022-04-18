Госсекретарь при МИД Франции Бон: Париж не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям на Украине

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18 апреля 2022, 10:08

Флаг Франции, Silas Stein / globallookpress.com

Париж не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям, происходящим на украинской территории. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.

«Франция не считает правильным применение термина "геноцид" к событиям на Украине», — процитирован Бон в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также госсекретарь отметил, что в графике президента Эммануэля Макрона визита в бывшую советскую республику в ближайшие дни нет.

Как сообщалось ранее, телевизионный канал NBC узнал, что слова американского лидера Джо Байдена о том, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», вызвали недоумение у разведки Соединенных Штатов.