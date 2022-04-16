NBC: слова Байдена о том, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», вызвали недоумение у разведки США

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16 апреля 2022, 08:45

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP / globallookpress.com

Слова президента Джо Байдена о том, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», вызвали недоумение у разведки Соединенных Штатов. Об этом, как информирует ТАСС, узнал телевизионный канал NBC.

«Слова президента США Джо Байдена о том, что события на Украине кажутся ему геноцидом, вызвали недоумение у американской разведки», — привел данные NBC Telegram-канал российского агентства.

Согласно сведениям, оказавшимся в распоряжении журналистов NBC, представители разведки не могут подтвердить точку зрения, озвученную главой Белого дома.

Как сообщалось ранее в субботу, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Штаты путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к санкциям в отношении Москвы.