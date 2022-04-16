Посол Антонов: США путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к санкциям против России

Соединенные Штаты путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к санкциям против Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне.
«США путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям», — процитирован дипломатический представитель в посте, размещенном в TG-канале.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Райнер Рупп отметил, что Германия может начать поставлять Украине новое вооружение под давлением Штатов и Европейского союза.