Посол Антонов: США путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к санкциям против России

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16 апреля 2022, 08:26

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к санкциям против Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Анатолий Антонов, посол РФ в Вашингтоне.

«США путем угроз пытаются заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям», — процитирован дипломатический представитель в посте, размещенном в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, журналист Райнер Рупп отметил, что Германия может начать поставлять Украине новое вооружение под давлением Штатов и Европейского союза.