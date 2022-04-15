Журналист Райнер Рупп: Германия может начать поставлять Украине новое вооружение под давлением США и Евросоюза

ФРГ может начать поставлять Украине новое вооружение под давлением Соединенных Штатов и Европейского союза. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал журналист Райнер Рупп.
«Журналист Райнер Рупп в эфире RT заявил, что Германия может начать поставлять Украине новое оружие под давлением США и ЕС», — говорится в публикации TG-канала.
Согласно точке зрения Руппа, «американцы добьются своей цели — как можно дольше проливать кровь российских военных».
Как сообщалось ранее в пятницу, издание The Washington Post написало, что Штаты получили от России ноту с требованием прекратить вооружать киевскую сторону.