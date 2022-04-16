Евросоюз намерен закупить защитное снаряжение для пограничников в Польше из-за притока украинских беженцев

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16 апреля 2022, 08:42

знак "стоп", pixabay.com

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) намерено закупить снаряжение для пограничников в Польше в связи с усилением защиты восточной границы ЕС из-за притока украинских беженцев.

В агентстве подчеркнули, что к настоящему моменту появилась острая необходимость в оперативном размещении офицеров постоянного корпуса Frontex на восточной границе Европейского союза. Как сообщает RT, ссылаясь на заявление, личный состав должен иметь пуленепробиваемые жилеты и бронешлемы.

Уточняется, что следует приобрести дополнительное защитное снаряжение. На эти цели планируется выделить 216,9 тысячи евро.