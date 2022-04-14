Депутат Белик назвал адекватным ответом внесение американских конгрессменов в «черный список»

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14 апреля 2022, 08:35

Конгресс США, pixabay.com

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в рамках разговора с представителями средств массовой информации оценил внесение Россией 398 американских конгрессменов США в "черный список".

По словам Дмитрия Белика, Вашингтон проводит собственный политический курс "планомерно и методично" и одновременно уходит от диалога с Москвой.

По мнению депутата, которое он выразил в беседе с RT, внесение американских конгрессменов в "черный список" является адекватным ответом на новые санкции против РФ. Парламентарий в четверг, 14 апреля, уточнил, что людям, которые проводят антироссийскую политику, "нечего делать на территории нашей страны".