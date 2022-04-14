В МИД сообщили, что Россия внесла в «черный список» 398 американских конгрессменов

Аргументы Недели → Политика 13+

14 апреля 2022, 07:10 Источник: МИД России

МИД,Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

РФ расширила "черный список", включив в данный реестр почти четыреста американских конгрессменов. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Включение в "черный список" 398 конгрессменов стало реакцией на новую волну санкций против России – 24 марта власти США ввели рестрикции в отношении 328 депутатов Госдумы.

В стоп-лист российской стороны также были внесены 87 канадских сенаторов в качестве реакции на враждебные шаги Оттавы.

В МИД предупредили, что планируется дальнейшее расширение "черного списка".