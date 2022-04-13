Канцлер Австрии Нехаммер: вводя санкции, мы должны думать, как нанести ущерб России, но не самим себе

Вводя санкции в отношении РФ, Евросоюз должен думать о том, чтобы они не нанесли ему самому ущерба больше, чем России. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CNN канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Я считаю, что нам надо подумать, как ввести санкции разумнее, как можно нанести ущерб России, но не самим себе», - сказал канцлер.
Он напомнил, что Евросоюз стремится как можно скорее покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.
«Австрия этого тоже желает, несомненно, но сейчас это невозможно. На это потребуется время, а пока мы должны думать над санкциями, которые нанесут больше ущерба России, чем ЕС», - подчеркнул он.
В понедельник Нехаммер посетил с визитом Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Как сообщила астрийская радиостанция Ö3 по завершении переговоров, Нехаммер призвал президента России к немедленному завершению военной спецоперации в Украине.