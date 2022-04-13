Канцлер Австрии Нехаммер: вводя санкции, мы должны думать, как нанести ущерб России, но не самим себе

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13 апреля 2022, 19:27 Источник: ТАСС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, Frederic Kern/globallook.com

Вводя санкции в отношении РФ, Евросоюз должен думать о том, чтобы они не нанесли ему самому ущерба больше, чем России. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу CNN канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Я считаю, что нам надо подумать, как ввести санкции разумнее, как можно нанести ущерб России, но не самим себе», - сказал канцлер.

Он напомнил, что Евросоюз стремится как можно скорее покончить с зависимостью от российских энергоресурсов.

«Австрия этого тоже желает, несомненно, но сейчас это невозможно. На это потребуется время, а пока мы должны думать над санкциями, которые нанесут больше ущерба России, чем ЕС», - подчеркнул он.

В понедельник Нехаммер посетил с визитом Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Как сообщила астрийская радиостанция Ö3 по завершении переговоров, Нехаммер призвал президента России к немедленному завершению военной спецоперации в Украине.