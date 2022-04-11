Австрийская радиостанция Ö3: Нехаммер призвал Путина к немедленному завершению спецоперации на Украине

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11 апреля 2022, 19:37 Источник: РИА Новости

канцлер Австрии Карл Нехаммер, фото из открытых источник

Австрийская радиостанция Ö3 после переговоров Карла Нехаммера с Владимиром Путин в понедельник передала, что канцлер Австрии призвал президента Российской Федерации Владимира Путина к немедленному завершению военной спецоперации на Украине.

По данным радиостанции, Нехаммер говорил, что "на войне несут потери обе стороны", - сообщает РИА Новости.

Переговоры Владимира Путина канцлером Австрии Карлом Нехаммером продлились в понедельник, 11 апреля, 90 минут. Австрийский канцлер стал первым европейским лидером, который посетил Россию после начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

Канцлер Австрии после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но очень жесткими.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".