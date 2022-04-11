Канцлер Австрии Нехаммер после встречи с Путиным заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жесткими

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11 апреля 2022, 18:19 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Переговоры Владимира Путина канцлером Австрии Карлом Нехаммером продлились в понедельник, 11 апреля, 90 минут. Австрийский канцлер стал первым европейским лидером, который посетил Россию после начала спецоперации Вооруженных сил РФ на Украине.

Канцлер Австрии после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что переговоры были открытыми, прямыми, но жесткими, - сообщила газета Kurier.

В беседе с Путиным Нехаммер подчеркнул, что санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться, "пока на Украине гибнут люди".

"Это не дружеский визит. Я прибыл прямо с Украины и своими глазами видел неизмеримое горе", - говорится в заявлении канцлера Австрии. Нехаммер подчеркнул, что планировал в первую очередь обсудить гуманитарные вопросы. По информации издания, он во время встречи с Путиным заявил о необходимости гуманитарных коридоров для поставки питьевой воды и продовольствия, а также эвакуации женщин, детей и раненых.

Нехаммер прибыл в Москву из Киева. В столице Украины он проводил переговоры с украинскими властями.

После встречи с президентом России Австрии Карл Нехаммер вернулся в резиденцию австрийского посольства, - передает корреспондент РИА Новости.

Теперь он собирается обсудить состоявшуюся встречу с Путиным с европейскими политиками и согласовать последующие действия.