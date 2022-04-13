Глава СФ РФ Матвиенко назвала ложью заявления о применении химоружия ВС России на Украине

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13 апреля 2022, 16:28

Валентина Матвиенко, Yevgeny Philippov/ Global Look Press

Вооружённые силы Российской Федерации не применяли и не применяют химическое оружие в ходе ведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Москва давно уничтожила имевшиеся запасы подобного вооружения. Такое заявление сделала в среду, 13 апреля, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Идут попытки очернить российскую армию, очернить Россию, имитировать такого рода якобы действия России с якобы применяемым химическим оружием. Это, конечно, все ложь», − заявила спикер Верхней палаты парламента в беседе с журналистами.

По словам Матвиенко, в России «нет химического оружия, РФ выполнила свои обязательства, в 2017 году мы завершили полное уничтожение химического оружия в отличие от США, которые до сих пор не уничтожили имеющееся у них химическое оружие».

Западные СМИ и политики сейчас ведут настоящую битву компроматов и фейковых вбросов по поводу применения химического оружия на Украине тоже. Матвиенко привела в пример инцидент в Буче, в результате которого мир увидел приёмы провокационных выпадов украинскими политиками и пропагандистами.

Причём спикер СФ подчеркнула, что в создании подобных фейков Западу напрямую помогают сообщники из Украины, которые надеются на лояльность западных сил.

Как ранее сообщало издание, полноформатные контакты с властями Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины сейчас бессмысленны. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Сергей Рябков, заместитель руководителя МИД Российской Федерации.