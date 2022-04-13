Замглавы МИД РФ Рябков: полноформатные контакты с властями США по ситуации вокруг Украины сейчас бессмысленны

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13 апреля 2022, 15:26

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

Полноформатные контакты с властями Соединенных Штатов по ситуации вокруг Украины сейчас бессмысленны. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Сергей Рябков, заместитель руководителя МИД Российской Федерации.

«На данный момент полноформатные контакты с властями США по ситуации вокруг Украины бессмысленны», — процитирован дипломат в публикации, размещенной в TG-канале.

Россия с 24 февраля осуществляет специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в среду, Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает транспортные средства Штатов и Североатлантического альянса, перевозящие оружие на украинской территории, в качестве законных целей.