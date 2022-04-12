Путин назвал цели спецоперации в Украине «понятными и благородными» и заявил, что они будут достигнуты

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12 апреля 2022, 12:27 Источник: "Интерфакс"

Владимир Путин, Фото с сайта kremlin.ru.

В ходе своей поездки на космодром «Восточный» во вторник президент РФ Владимир Путин высказался в том числе о специальной военной операции в Украине. Отвечая на пожелание сотрудника космодрома, он заявил, что цели операции будут достигнуты.

«Так и будет. Нет никаких сомнений. Цели абсолютно понятные и благородные», - заявил президент.

Он напомнил также главную цель спецоперации, которая было озвучена им в день ее начала, 24 февраля. Эта цель - «помощь людям на Донбассе». По словам Путина, российские военные делают все, чтобы достичь ее.

«Мы знаем, что сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции на Донбассе, в Украине, оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно применяют самые современные виды вооружений», - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что, начав спецоперацию, Россия таким образом предприняла меры для обеспечения собственной безопасности.

«Очевидно, что другого выбора у нас не было, это правильное решение», - заявил президент.