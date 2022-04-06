В архиве Госдумы найдено последнее «предсказание» Жириновского от 26 января о победной весне России

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6 апреля 2022, 21:28

Владимир Жириновский, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Отошедший сегодня в мир иной известный политик, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличался яркими искромётными выражениями, а иногда и политическими прогнозами, обычно претворявшимися в жизнь.

В стенах Думы, на одном из заседаний, 26 января текущего года, Владимир Вольфович произнёс, как показала жизнь, последнее своё «пророчество».

«…это наш последний и решительный бой», вот наш решительный бой − весна 2022 года. Пусть это будет в апреле, в мае, но мы победим и решим все экономические проблемы. За победу России в новой войне!» − заявил тогда Жириновский.

Ранее стало известно, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался в среду после продолжительной болезни, будет похоронен в пятницу на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в этот же день в Колонном зале Дома союзов. Об этом сообщил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко.

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