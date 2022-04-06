В Минобороны РФ заявили о наличии у Пентагона десятков биолабораторий возле рубежей России и Китая

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6 апреля 2022, 18:13

Биолаборатория США, Jens Büttner/ ZB

Американские власти и военные продолжают наращивать военно-биологические разработки, используя как прикрытие несовершенства международного законодательства. Об этом в среду, 6 апреля, заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.

Российский военный привёл сведения МИД Китая,которые свидетельствуют о наличии подконтрольных Пентагону 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции.

«Только на территориях, приграничных с Россией и Китаем, располагается порядка 60 объектов, модернизированных с 2005 года на средства военного ведомства США», − отметил в своём выступлении генерал.

Ранее стало известно, что к финансированию биолабораторий на территории Украины причастен инвестиционный фонд, возглавляемый Хантером Байденом, сыном президента Соединенных Штатов Джо Байдена.