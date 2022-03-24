Минобороны России: к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестфонд под руководством Хантера Байдена

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24 марта 2022, 15:39

Хантер Байден, Democratic National Convention V / globallookpress.com

К финансированию биолабораторий на территории Украины причастен инвестиционный фонд, возглавляемый Хантером Байденом, сыном президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявило министерство обороны России.

«К финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена», — процитировал сообщение ведомства Telegram-канал ТАСС.

В Минобороны отметили, что в полномасштабную военно-биологическую деятельность были вовлечены тридцать украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах.

Ранее сегодня официальный представитель МО Игорь Конашенков проинформировал, что вскрыты новые факты, которые доказывают причастность Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на Украине.