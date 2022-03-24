Конашенков: вскрыты новые факты, доказывающие причастность Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на Украине

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24 марта 2022, 10:53

Здание Минобороны России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Вскрыты новые факты, которые доказывают причастность Пентагона к разработке компонентов биологического оружия на украинской территории. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Вскрыты новые факты, доказывающие причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине», — процитировал Конашенкова Telegram-канал «RT на русском».

По словам спикера российского военного ведомства, в ближайшее время оно продемонстрирует документы, доказывающие, что биологический проект «Ю-Пи-2» разрабатывался и утверждался именно в Пентагоне.

Ранее в четверг стало известно, что подразделения РФ полностью взяли под контроль украинский город Изюм в Харьковской области.