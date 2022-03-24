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Минобороны РФ: российские подразделения полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области

, 10:26

Минобороны РФ: российские подразделения полностью взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Украинский город Изюм, расположенный в Харьковской области, взят российскими подразделениями под полный контроль. Соответствующую информацию распространило сегодня министерство обороны РФ.

«К утру российские подразделения полностью взяли под контроль Изюм в Харьковской области», — процитировал заявление военного ведомства Telegram-канал ТАСС.

Москва с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории Украины. Ранее в четверг сообщалось, что Минобороны России продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение истребителями-бомбардировщиками Су-34 военной техники и складов с вооружением армии соседней страны.

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