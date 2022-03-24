Минобороны России показало видео уничтожения самолетами Су-34 военной техники и складов с вооружением армии Украины

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24 марта 2022, 09:19

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение истребителями-бомбардировщиками Су-34 военной техники и складов с вооружением армии Украины. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения военной техники и складов с вооружением украинской армии бомбардировщиками Су-34», — прокомментировал TG-канал выложенную запись.



Как сообщалось ранее на текущей неделе, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение миротворцев НАТО на территорию Украины было бы опрометчивым и опасным решением.