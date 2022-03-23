Спикер Кремля Песков: введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением

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23 марта 2022, 13:15

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Введение миротворцев Североатлантического альянса на украинскую территорию было бы опрометчивым и опасным решением. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Введение миротворцев НАТО на Украину было бы опрометчивым и опасным решением, соприкосновение может привести к труднопоправимым последствиям», — процитировал Пескова Telegram-канал «RT на русском».

Также спикер Кремля отметил, что специальная операция РФ в соседней стране проходит в строгом соответствии с планами и задачами.

Ранее российское Минобороны впервые продемонстрировало на видео, как корабль наносит удар одновременно восемью ракетами «Калибр» по инфраструктуре украинской армии.