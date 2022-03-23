Минобороны России впервые показало на видео, как корабль наносит удар одновременно восемью «Калибрами» по инфраструктуре ВСУ

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23 марта 2022, 12:58

Запуск крылатой ракеты «Калибр», facebook.com/mod.mil.rus/ / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации впервые продемонстрировало на видео, как корабль наносит удар одновременно восемью снарядами «Калибр» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.

«Минобороны России впервые показало, как корабль ВМФ РФ наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами "Калибр" по инфраструктуре ВСУ, а также опубликовало кадры нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса "Бастион"», — пишет TG-канал.

Как сообщалось ранее сегодня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению армий РФ и Североатлантического альянса.