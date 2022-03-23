Минобороны России впервые показало на видео, как корабль наносит удар одновременно восемью «Калибрами» по инфраструктуре ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации впервые продемонстрировало на видео, как корабль наносит удар одновременно восемью снарядами «Калибр» по инфраструктуре Вооруженных сил Украины. Ролик, предоставленный военным ведомством, разместил Telegram-канал ТАСС.
«Минобороны России впервые показало, как корабль ВМФ РФ наносит удар одновременно восемью крылатыми ракетами "Калибр" по инфраструктуре ВСУ, а также опубликовало кадры нанесения удара батареями берегового ракетного комплекса "Бастион"», — пишет TG-канал.
Как сообщалось ранее сегодня, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению армий РФ и Североатлантического альянса.