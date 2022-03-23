Сергей Лавров: направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению армий России и альянса

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23 марта 2022, 12:07

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Направление миротворцев НАТО на украинскую территорию привело бы к прямому столкновению армий России и Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Направление миротворцев НАТО на Украину привело бы к прямому столкновению Вооруженных сил России и альянса», — процитировал главу МИД Telegram-канал «RT на русском».

Также дипломат отметил, что РФ не против посредничества западных государств в переговорах с Киевом, однако у Москвы есть четкие красные линии.

Как сообщалось ранее в среду, Лавров указал на то, что переговоры с украинской стороной идут тяжело, поскольку она постоянно меняет свою позицию.