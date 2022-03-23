Лавров: переговоры России и Украины идут тяжело, так как киевская сторона постоянно меняет свою позицию

Переговоры между Российской Федерацией и Украиной идут тяжело, так как киевская сторона постоянно меняет свою позицию. На это указал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.
«Переговоры России и Украины идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию», — процитировал Лаврова Telegram-канал «RT на русском».
Кроме того, дипломат высказал точку зрения, согласно которой «Запад рассчитывает максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий, продолжая накачку Украины оружием».
Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Лавров заявил, что Украина была выбрана западными государствами в качестве инструмента подавления российской самостоятельности.