Сергей Лавров: Украина была выбрана Западом как инструмент подавления российской самостоятельности

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23 марта 2022, 11:33

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Украина была выбрана Западом как инструмент подавления российской самостоятельности. С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Украина была выбрана как инструмент подавления российской самостоятельности», — процитировал Лаврова Telegram-канал ТАСС.

Также дипломат отметил, что конечной целью западных государств является возрождение однополярного мира. По словам Сергея Лаврова, Запад хочет реализовать сдерживание любого конкурента.

Ранее на текущей неделе заместитель главы МИД России Сергей Рябков указал на то, что Соединенные Штаты сами ведут дело к разрыву отношений с Москвой.