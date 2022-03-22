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Сергей Рябков: Соединенные Штаты сами ведут дело к разрыву отношений с Россией

, 12:26

Сергей Рябков: Соединенные Штаты сами ведут дело к разрыву отношений с Россией
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, MFA Russia / globallookpress.com

США сами ведут дело к разрыву отношений с Российской Федерацией. С соответствующим заявлением выступил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел РФ.

«Соединенные Штаты сами ведут дело к разрыву отношений с Россией», — процитировал дипломата Telegram-канал ТАСС.

Рябков добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном по линии посольств продолжаются. РФ не хочет взаимного закрытия диппредставительств с американской стороной, отметил замглавы МИД.

Как сообщалось ранее во вторник, Сергей Рябков указал, что санкции США не окажут никакого влияния на решимость России достигнуть целей специальной операции на Украине.

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