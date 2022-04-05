Спикер Госдумы Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России

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5 апреля 2022, 09:46

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин назвал ситуацию в украинской Буче провокацией с целью дискредитации России. Соответствующий пост политик разместил в своем Telegram.

«Ситуация в Буче — провокация с целью дискредитации России», — отметил Володин.

По его словам, случившееся — «спектакль, рассчитанный на западного зрителя».

«Вашингтон и Брюссель — сценаристы и режиссеры. Киев — актеры. США проделывали аналогичное в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии, на той же Украине в мариупольском роддоме», — написал спикер парламента.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что рассуждения о возможности использования Москвой ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы.