Дмитрий Полянский: рассуждения о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы

Аргументы Недели → Политика 13+

5 апреля 2022, 08:46

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, Lev Radin / globallookpress.com

Рассуждения о возможности использования Российской Федерацией ядерного вооружения на украинской территории не имеют рациональной основы. Соответствующее заявление сделал Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя РФ при ООН.

«Рассуждения о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине не имеют рациональной основы, рассчитаны на нагнетание», — процитировал дипломата Telegram-канал РИА Новости.

Также Полянский отметил, что Соединенные Штаты должны вернуть оружие массового уничтожения на свою территорию из неядерных стран.

Ранее сегодня сообщалось, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался по поводу обвинений в адрес Москвы, связанных с событиями в украинском городе Буча.