Российский посол в США Антонов: «Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма»

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5 апреля 2022, 08:22

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Голословные обвинения в адрес Москвы, связанные с событиями в украинском городе Буча, являются частью скоординированных усилий западных государств по демонизации армии Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил Анатолий Антонов, посол РФ в Соединенных Штатах.

«Очередные голословные обвинения — часть скоординированных усилий стран Запада по демонизации российских вооруженных сил. Провокация в городе Буча — верх лжи и цинизма», — процитировал дипломата Telegram-канал ТАСС.

По словам Антонова, «в Вашингтоне, не имея никаких доказательств, сразу же заняли прокурорскую позу и стали назначать виновных».

Как сообщалось ранее во вторник, американский телеканал CNBC проинформировал, что новые санкции Евросоюза против Москвы могут коснуться авиационного топлива и стали.