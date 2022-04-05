CNBC: новые санкции Евросоюза против России могут коснуться авиационного топлива и стали

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5 апреля 2022, 07:36 Источник: РИА Новости

Kay Nietfeld/globallook.com

Новые антироссийские санкции Евросоюза из-за ситуации на Украине могут включать ограничения на импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали, предметов роскоши, а также лизинг самолетов.

Американский телеканал CNBC распространил информацию о новых санкциях ЕС против России со ссылкой на источники. Источники CNBC отметили, что переговоры по новому пакету антироссийских санкций продолжаются, список ограничений может измениться. Журналисты телеканала уточнили, что по вопросу эмбарго на поставки энергоносителей позиции стран ЕС расходятся.

Глава совета министров финансов стран еврозоны (Еврогруппы) Паскаль Донахью сообщил, что Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза (Экофин) обсудит во вторник, 5 апреля, расширение санкций против России, которой собираются усилить наказание после публикации в сети Интернет кадров из города Буча (Киевская область), на которых якобы запечатлены погибшие мирные жители.

Кадры из Бучи - фейки, постановочные кадры, - так вчера прокомментировали информацию Сергей Лавров, Мария Захарова и другие российские политики, руководство ДНР и ЛНР.

Режиссёр, продюсер и сценарист Тигран Кеосян сравнил постановочное видео из киевской Бучи с фейковыми видео "Белых касок" в Сирии.