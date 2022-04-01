Глава ДНР Денис Пушилин: окончательное освобождение Мариуполя – дело считаных суток

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1 апреля 2022, 15:49

Глава ДНР Денис Пушилин, фото: vk.com/dnr_online_su

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в пятницу, 1 апреля, заявил, что операция по освобождению Мариуполя близка к завершению. По данным Пушилина, войска республики при поддержке российский военных планомерно зачищают от украинских нацистов квартал за кварталом.

«Под нашим контролем левобережная часть города, аэропорт, железнодорожный вокзал», - сообщил глава ДНР. Он подчеркнул, что ресурсы и силы противника уже на исходе. В северо-западной части Мариуполя, где сейчас проводится освободительная операция, националисты практически не оказывают сопротивления, проводится зачистка разрозненных групп.

Пушилин рассказал, что оставшиеся силы украинских националистов сосредоточены в промышленных зонах металлургических комбинатов имени Ильича, «Азовстали» и «Азовмаша». Глава ДНР не уточнил их численность, поскольку места сосредоточения националистов уничтожаются дистанционным вооружением.

«Окончательное освобождение Мариуполя – дело считаных суток», - подытожил глава ДНР. Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире программы «60 минут» сегодня сообщил, что в Мариуполе в данный момент находятся около 4 000 боевиков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал украинским националистам, засевшим на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, один день, чтобы сдаться.

Днем ранее Пушилин отдал поручение создать администрацию Мариуполя, подписал соответствующий указ.