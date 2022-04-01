Кадыров дал украинским националистам, засевшим на «Азовстали» в Мариуполе, один день, чтобы сдаться

Аргументы Недели → Политика 13+

1 апреля 2022, 12:11

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал украинским националистам, засевшим на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, один день, чтобы сдаться. Соответствующее видеообращение политик разместил накануне вечером в Telegram.

По словам Кадырова, ему известно из перехваченных переговоров националистов, что они хотят сложить оружие.

«Я уверен, что если вы станете на правильный путь, как у нас в Чеченской Республике, президент может объявить амнистию и вы можете попасть под амнистию… Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — заявил Рамзан Кадыров.

Ранее сообщалось, что российское Минобороны продемонстрировало видео уничтожения украинских установок С-300, стоявших на боевом дежурстве.