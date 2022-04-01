Минобороны России показало видео уничтожения украинских установок С-300, стоявших на боевом дежурстве

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1 апреля 2022, 11:41

Зенитно-ракетный комплекс С-300, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны России продемонстрировало видео уничтожения украинских установок С-300, стоявших на боевом дежурстве. Предоставленный ведомством ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны показало кадры поражения украинских установок ЗРК С-300, развернутых на пусковых позициях в режиме боевого дежурства. Комплекс уничтожен в результате попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса», — прокомментировал выложенную запись TG-канал.

Ранее в пятницу сообщалось, что при приближении российских подразделений танкисты Вооруженных сил Украины в спешке бросили под городом Черниговом модернизированные боевые машины Т-64.