Минобороны РФ: при приближении российских подразделений танкисты ВСУ в спешке бросили под Черниговом модернизированные Т-64

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1 апреля 2022, 10:33

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

При приближении российских подразделений танкисты Вооруженных сил Украины в спешке бросили под городом Черниговом модернизированные боевые машины Т-64. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«Российские военнослужащие захватили боевые, полностью исправные танки Т-64, которые были оставлены военнослужащими ВСУ в окрестностях Чернигова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Отмечается, что «при приближении подразделений ВС РФ танкисты ВСУ в спешке оставили новые модернизированные машины».

Как сообщалось ранее сегодня, Рамзан Кадыров написал в своем TG-канале, что бойцы чеченского полка спецназа «стремительно продвигаются по осажденным националистами кварталам Мариуполя».