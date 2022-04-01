Кадыров: бойцы чеченского полка спецназа «стремительно продвигаются по осажденным националистами кварталам Мариуполя»

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1 апреля 2022, 10:08

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Бойцы чеченского полка спецназа «стремительно продвигаются по осажденным националистами кварталам Мариуполя». Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мастера военного дела, бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством своего командира, дорогого брата Замида Чалаева стремительно продвигаются по осажденным националистами кварталам Мариуполя», — говорится в публикации руководителя Чеченской Республики.

По словам Рамзана Кадырова, силовики «в считанные минуты ликвидируют угрозу» в случае обнаружения вражеских огневых позиций.

Как сообщалось ранее в пятницу, в интернете появилось видео, на котором предположительно запечатлен удар украинских вертолетов по нефтебазе, расположенной в Белгороде.