TG-канал «RT на русском» выложил видео, где предположительно запечатлен удар вертолетов Украины по нефтебазе в Белгороде

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1 апреля 2022, 08:52

Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Опубликовано видео, на котором предположительно запечатлен удар украинских вертолетов по нефтебазе, расположенной на территории города Белгорода. Данный ролик разместил Telegram-канал «RT на русском».

«По предварительной информации, пострадали два сотрудника объекта. МЧС сейчас наращивает группировку для тушения возгорания. Жителей близлежащих улиц временно эвакуировали», — пишет TG-канал.

О том, что пожар на нефтебазе произошел вследствие удара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, ранее сегодня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, боевые машины вошли в российское воздушное пространство на низкой высоте.