Губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгороде произошел в результате удара с двух украинских вертолетов

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1 апреля 2022, 08:25

Вертолет, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Пожар на нефтебазе, расположенной в Белгороде, случился в результате удара с двух вертолетов украинских Вооруженных сил. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — говорится в публикации губернатора.

Как сообщалось ранее в пятницу, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лишил званий двух генералов СБУ за государственную измену. Глава государства заверил, что со временем всех «предателей» ждет наказание.