Пушилин подписал указ о создании администрации Мариуполя

Аргументы Недели → В мире 13+

31 марта 2022, 15:49

Денис Пушилин/ официальный сайт главы ДНР

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отдал поручение создать администрацию Мариуполя. Об этом идет речь в указе главы государства, обнародованном 31 марта на официальном сайте.

«Постановляю: создать местную администрацию Донецкой Народной Республики — администрацию города Мариуполь», — значится в подписанном документе.

Отмечается, что распоряжение Пушилин подписал сегодня же.

Ранее глава республики рассказал об обстановке в азовском порту. Республиканские и российские войска продолжают зачищать город от украинских экстремистов и не сдавшихся пока частей ВСУ.

Также сегодня стало известно, что украинские вооруженные формирования пытаются отдалить момент наступления армий России и ДНР на Славянск и Краматорск. Сообщается о взрыве киевскими экстремистами дамбы на данном направлении.