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31 марта 2022, 12:11

Боевик ВСУ,, ATP/ globallookpress.com

Украинские вооруженные формирования пытаются отдалить момент наступления армий России и ДНР на Славянск и Краматорск. Сообщается о взрыве киевскими экстремистами дамбы на данном направлении.

Отмечается, что взорвана дамба на рыбхозе в Новоселовке и мост на Дробышево. Затоплены поля и огороды в прилегающей местности.

Также стало известно об уничтожении украинскими радикалами моста через Северский Донец возле Святогорска. Журналисты портала «Донбасс Сегодня» уточняют, что взорван 233-метровый мост через реку Северский Донец находился в селе Богородичное по дороге от трассы Киев-Довжанский до Святогорска.

Командование вооруженных формирований ВСУ и тербатов обосновало подрыв целями безопасности. Не упомянули только, что данный мост был отреставрирован в 2019 году. Работы тогда оценивались в более 30 млн гривен.

По сообщению из Райгородка, что находится в направлении Красного Лимана, ВСУ взрывают все мосты по периметру Славянска, город готовят к оборонительным боям.

Этот мост вблизи Святогорска был взорван 17 марта.