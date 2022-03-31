Подоляк назвал Абрамовича эффективным посредником на переговорах делегаций России и Украины

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31 марта 2022, 08:40 Источник: РБК

Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины

Cоветник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, участвующий в переговорном процессе с Россией, назвал бизнесмена Романа Абрамовича «эффективным» посредником в переговорах.

Очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в Турции. Перед переговорами в Стамбуле находился Роман Абрамович.

Подоляк сообщил, что российский бизнесмен «является крайне эффективным посредником между делегациями».

По его словам, Абрамович частично модерирует процесс, чтобы не было какого-то недоразумения «на входе». «То есть, когда сторона что-то заявляет, а другая сторона это не так поняла, с точки зрения логистики переговорного процесса», — цитирует Подоляка РБК со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщали, что Роман Абрамович не является официальным членом российской делегации, бизнесмен «задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной».

28 февраля газета The Jerusalem Post писала, что Роман Абрамович оказывал помощь в переговорах между Россией и Украиной.

28 марта газета Times писала, что Абрамович передал президенту РФ Владимиру Путину записку от президента Украины Владимира Зеленского, в которой была изложена позиция Киева по условиям мирного соглашения.

Впервые за последние годы украинские власти выразили готовность договариваться с Россией, заявил в среду в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский, комментируя встречу в Стамбуле.

Глава российского МИД Сергей Лавров считает прогрессом на переговорах между Россией и Украиной то, что Киев готов гарантировать неядерный внеблоковый статус страны, а «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены».