Лавров увидел существенный прогресс в переговорах между Россией и Украиной

Аргументы Недели → Политика 13+

30 марта 2022, 18:56 Источник: РИА Новости

Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров считает прогрессом на переговорах между Россией и Украиной то, что Киев готов гарантировать неядерный внеблоковый статус страны, а «вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены». Об этом он заявил в среду журналистам.

«Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены», - сказал Лавров. Так он прокомментировал итоги состоявшихся во вторник переговоров в Стамбуле.

Сразу по завершении переговоров глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинская сторона отказывается от стремления вернуть военным путем Крым и Донбасс.