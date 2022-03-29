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Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления военным путем вернуть Крым и Донбасс

, 15:47 Источник: РИА "Новости"

Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления военным путем вернуть Крым и Донбасс
Владимир Мединский, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил днем во вторник, 29 марта, что украинская сторона отказывается от стремления вернуть военным путем Крым и Донбасс.

Ранее сегодня Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле заявил, что российская сторона делает два шага навстречу украинской в целях деэскалации.

Глава делегации от РФ также подчеркнул, что встреча в Турции была конструктивной и пообещал сделать заявление по ней в течение нескольких часов.

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Политика

Политика

Владимир Мединский об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

«Мы говорим, что мы делаем шаг навстречу и говорим о возможности проведения встречи глав государств в рамках встречи министров иностранных дел и парафирования договора, - отметил Глава российской делегации по урегулированию ситуации на Украине, помощник президента РФ Владимир Мединский. - Для этого надо сделать сам договор, понять, о чем мы договорились. Главы МИД его парафируют, а главы государств, встречаясь на четверых таким образом, могут урегулировать какие-то оставшиеся вопросы».