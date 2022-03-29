Мединский заявил, что Украина отказывается от стремления военным путем вернуть Крым и Донбасс

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил днем во вторник, 29 марта, что украинская сторона отказывается от стремления вернуть военным путем Крым и Донбасс.
Ранее сегодня Владимир Мединский по итогам встречи делегаций Москвы и Киева в Стамбуле заявил, что российская сторона делает два шага навстречу украинской в целях деэскалации.
Глава делегации от РФ также подчеркнул, что встреча в Турции была конструктивной и пообещал сделать заявление по ней в течение нескольких часов.