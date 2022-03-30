Мединский: на переговорах в Стамбуле Украина впервые заявила о своей готовности договариваться с Россией

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30 марта 2022, 16:42 Источник: ТАСС

На переговорах в Стамбуле, Sha Dati/XinHua/globallook.com

Впервые за последние годы украинские власти выразили готовность договариваться с Россией, заявил в среду в эфире телеканала «Россия 24» глава делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Вчера киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения», - сказал Мединский.

По его словам, на переговорах в Стамбуле Украина в письменном виде зафиксировала «свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных добрососедских отношений с Россией».

Мединский также подчеркнул неизменность позиции России по Крыму и Донбассу.

Очередной раунд российско-украинских переговоров прошел 29 марта в Стамбуле.