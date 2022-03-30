Алена Хмельницкая напомнила, что уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова изменила в России отношение к благотворительности

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30 марта 2022, 13:54

Алена Хмельницкая, фото из соцсети Вконтакте

Актриса театра и кино Алена Хмельницкая напомнила, что уехавшая в Латвию ее коллега Чулпан Хаматова изменила в российском обществе отношение к благотворительности. Хмельницкая поддержала учредительницу фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматову, покинувшую Россию.

Алена, сама помогающая детям, напомнила, что Чулпан спасла тысячи ребятишек. «За ней тысячи и тысячи спасенных детских жизней! Чулпан изменила отношение к благотворительности в целом в нашем обществе! Те, кто сейчас плюют ей в спину, не могут простить ей благородства и милосердия в самом высшем смысле этого слова, света и таланта, тех качеств, которыми не обладают сами. Держись, Чулпан!», — написала Хмельницкая в своем Telegram-канале.

Ранее Чулпан Хаматова рассказывала о строительстве дома в Латвии. «Когда все началось, я находилась не в России. Первые дни металась, думала, что же мне делать. Сначала хотела просто задержаться где-то, переждать, а потом мне дали понять, что возвращаться небезопасно. Сейчас я в Риге. Я точно знаю, что не предатель. Я очень сильно люблю свою Родину», — цитирует знаменитость СтарХит.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, учредителем которого является Хаматова рассказала, что работа организации никогда не зависела от местонахождения и личной жизни учредителей, попечителей и амбассадоров. Они не получают и никогда не получали в фонде зарплату. Она надеется, что будет и дальше помогать фонду как волонтер, просто пока в удаленном формате.