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Екатерина Шергова: фонд «Подари жизнь» продолжит работу, несмотря на отъезд Чулпан Хаматовой

, 22:13 Источник: ТАСС

Екатерина Шергова: фонд «Подари жизнь» продолжит работу, несмотря на отъезд Чулпан Хаматовой
Чулпан Хаматова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Благотворительный фонд "Подари жизнь" продолжает свою работу несмотря на отъезд учредителя, актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой из России. Директор фонда Екатерина Шергова сообщила в понедельник, что фонд продолжает работу, как и прежде.

"Мы делаем все возможное и зависящее от нас, чтобы дети, которые находятся на нашем попечении и которым нужна помощь благотворителей, получили ее в полном объеме", - цитирует Шергову ТАСС.

Она отметила, что у фонда есть сильная, профессиональная команда сотрудников, которые обеспечивают работу всех проектов. Фонду 15 лет.

Народная артистка и основательница фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию. Как рассказала Хаматова, уехала она из-за ситуации на Украине. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой актриса отметила, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму".

Хаматова вместе с группой российских деятелей культуры подписала обращение к властям с призывами остановить спецоперацию на Украине.

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