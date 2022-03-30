Актриса Чулпан Хаматова уволилась из «Современника»

Аргументы Недели → Культура 13+

30 марта 2022, 17:42 Источник: РИА Новости

Чулпан Хаматова, Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из московского театра «Современник». Об этом сообщила в среду директор театра Татьяна Баранова.

По словам Барановой, актриса «по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года».

Сценарист и режиссер Роман Супер, однако, выдвинул другую версию увольнения актрисы. В своем телеграм-канале он написал, что Хаматова не собиралась увольняться из театра, а 1 марта ушла в отпуск.

«Но после интервью Екатерине Гордеевой руководство театра попросило ее написать заявление по собственному желанию», - заявил Супер.

В интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» Чулпан Хаматова рассказала, что уехала из России в Латвию.

Директор учрежденного Хаматовой благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова после отъезда актрисы сообщила, что фонд продолжает свою работу, как и прежде.

Читайте также: Чулпан Хаматова не останется без работы в Латвии