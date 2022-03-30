Глава Чечни Кадыров призвал Путина дать закончить то, что он начал, очистить Украину от бандеровцев

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30 марта 2022, 09:23 Источник: РИА Новости

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал президента РФ Владимира Путина позволить военным закончить начатую спецоперацию на Украине. На Украине находится отряд чеченских военных.

В Стамбуле прошел очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций по Украине. Кадыров после записал видеообращение и опубликовал его в своем Telegram-канале. Глава Чечни сказал: "Мы, воины, не согласны на эти переговоры, на эти соглашения, но это политическая воля, на это у нас есть президент, как он скажет, так и должно быть, мы воины, которые воюем, не намерены отступить, и мы призываем руководство государства в лице президента, чтобы нам дали закончить то, что он начал. Мы с удовольствием поддержали и отстаиваем, очищаем Украину от этих бандеровцев"

На днях Кадыров опубликовывал фото из Мариуполя с российским генералом. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в понедельник, 28 марта, рассказал, что глава Чечни приехал пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Путин назвал ее целью "защиту людей на Донбассе, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Планировалось провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" республик Донбасса.

Кадыров ранее призывал президента Украины Владимира Зеленского связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и признать свое поражение.