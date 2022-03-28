В Чечне сообщили, что Кадыров прибыл в Мариуполь, чтобы поднять боевой дух бойцов

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28 марта 2022, 18:48 Источник: РБК

Рамзан Кадыров с чеченским силовиком, фото из соцсети

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал в Мариуполь, чтобы поднять боевой дух бойцов. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в понедельник, 28 марта, подтвердил информацию о прибытии Кадырова в Мариуполь.

Дудаев рассказал, что глава Чечни приехал пообщаться, поднять боевой дух ребят, дополнительно технически оснастить, скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий на ближайшие пару дней с тем, чтобы освободить Мариуполь.

Он напомнил, что "Рамзан Ахматович является боевым генералом, стратегом, который лично принимал участие в большом количестве боестолкновений, планировал и разрабатывал, а также проводил спецоперации по ликвидации террористов международного уровня".

По данным министра, чеченские бойцы в Мариуполе в течение нескольких недель эффективно выполняют боевые задачи, а Кадыров является боевым командиром.

Дудаев рассказал, что чеченский лидер привел дополнительное техническое оснащение. Там провели совещание, скорректировали и разработали дальнейшую стратегию действий чеченских бойцов. В ходе совещания глава Чечни заявил, что все действия идут по плану.

В сети имеется видео встречи Кадырова с генералом Андреем Мордвичевым.

Кадыров рассказал, что "зачистка города Мариуполя идет полным ходом". Султан Рашаев ему доложил "об успешной ликвидации чеченскими силовиками боевиков нацбатальонов на отдельных участках". Националисты оставляют доверху забитые склады с оружием и боеприпасами.

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"Нацики и шайтаны активно избегают лобного столкновения с Российской армией. Привыкшие демонстрировать свою силу на обычных людях, пытая и убивая ни в чем не повинных, они панически боятся воевать с настоящими бойцами", - пишет Кадыров.

По словам главы Чечни, "для бандеровских крыс достойный бой - это нечто из ряда вон выходящее", это видно спервого дня начала специальной военной операции.

"Как и всегда, наши бойцы находятся в прекрасном расположении духа. Ни шквальный огонь, ни обстрелы из крупнокалиберных орудий не сломают их волю к победе... Все, кто глумился над мирным населением, в кратчайшие сроки понесут наказание!

АХМАТ-СИЛА!" - заключил Рамзан Кадыров.