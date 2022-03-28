Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео Рамзана Кадырова с российским генералом в Мариуполе

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28 марта 2022, 15:30

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров встретился с командующим 8 армии, генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Видеозапись встречи Кадырова с генералом опубликовал в своём Telegram-канале известный российский журналист Владимир Соловьёв, - сообщает Общественная служба новостей.

Вероятно, Кадыров находится в Мариуполе. Кадыров сказал про Мордвичева, что это самый лучший командующий. А генерал сказал: "Ахмат - реальная сила".

"Кадыров лично руководит спецоперацией, встречается с бойцам и намечает планы штурма", — подписан пост.

В соцсети Вконтакте в аккаунте главы Чечни в понедельник опубликовано сообщение: "Российские военнослужащие дом за домом освобождают Мариуполь от нацистских бандформирований. Бойцы действуют решительно, жёстко, оперативно. Каждая многоэтажка прочесывается вплоть до крыши". "До полного освобождения Мариуполя от бандеровского подполья осталось совсем недолго", - пишет Кадыров.